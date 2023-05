Il Rimini e le sfide con il Napoli Quando Ricchiuti gelò gli azzurri

di Donatella Filippi

Oggi è sulla bocca di tutti, capace di tornare a vincere lo scudetto dopo 33 anni. Ma allora, quando passò da Rimini, il primo Napoli targato Aurelio De Laurentiis godeva sicuramente dello stesso amore della sua gente, ma certamente non della stessa popolarità. Era il 2004, era il Napoli di Ventura prima e di Edy Reja poi. Era il Napoli che ripartiva dall’inferno della serie C, dopo il fallimento. Era il Napoli di un giovanissimo Ignazio Abate, ma pure quello del bomber Calaiò e di el Pampa Sosa. Ma era anche il Napoli che in quella fantastica stagione biancorossa che riportò il Rimini in serie B dopo 23 anni, chiuse il campionato al terzo posto in classifica alle spalle, quindi, non solo dei romagnoli di Acori, ma anche dell’Avellino che poi vinse i playoff.

Insomma, una stagione di vero rodaggio per il Napoli Soccer appena preso per mano da De Laurentiis. Che passò dal ‘Romeo Neri’ prima di Natale. E dovette digerire un boccone amarissimo quella domenica. Doppietta di Ricchiuti (il Maradonito, segno del destino) e il ritorno mesto in Campania senza nemmeno un punto in tasca (2-1).

Lo stadio riminese era vestito a festa, impossibile dimenticarlo. Oltre 6.500 sugli spalti. Numeri enormi ‘conditi’ anche da una massiccia presenza di tifosi napoletani. Quel Rimini non aveva paura nemmeno di un Napoli pronto a risorgere, ma che avrebbe dovuto aspettare per farlo. E anche al ritorno, quando l’inverno era ormai alle spalle e la serie B quasi in tasca, ai biancorossi non tremarono le gambe davanti ai 35.000 del San Paolo (1-1 con il gol di Muslimovic). Le strade del Rimini e del Napoli di De Laurentiis si incrociarono anche qualche anno dopo quando i campani raggiunsero i romagnoli in serie B. Un’altra annata che profuma di storia, quella della Juventus in cadetteria. Era il Napoli di De Zerbi e Calaiò, sempre con Reja in panchina. Era il Rimini di Handanovic e Matri, sempre con Acori in panchina.

E fu proprio l’attuale allenatore del Brighton a decidere la gara d’andata al San Paolo nei primi giorni di ottobre del 2006 (1-0). Al ritorno, invece, a marzo in Romagna finì con un pareggio (1-1) firmato da Calaiò e Jeda in un botta e risposta dal dischetto. Ma in quell’occasione era il Napoli a sentire il profumo della promozione, del ritorno in serie A che qualche mese dopo arrivò puntualmente, in compagnia della Juventus prima della classe e del Genoa. Senza nemmeno correre il rischio di doversela giocare ai playoff. In 16 anni ne ha fatta di strada quel Napoli. Ha cambiato allenatori e giocatori, ma mai il timoniere. Fino a riprendersi lo scudetto (con tanto di festeggiamenti dei tifosi campani anche a Rimini). Fino a tornare a essere campione d’Italia senza dimenticare da dove era partito, 19 anni prima, quel lungo cammino.