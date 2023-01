Il Rimini frena a Trieste, colpo Academy col Novara

Il Rimini frena conquistando un punto sul campo della Triestina (2-2). Ma l’inseguitrice Pro Patria non ne approfitta, battuta dall’Arzignano. E tanto meno il Novara, messo al tappeto dalla San Marino Academy. Sul campo della Triestina ai biancorossi non sono bastati i due gol realizzati da Marconi. Rimini: Lazzarini, Diotallevi (22’ st Di Pollina), Marcello, Serpe, Bianchi, Rushani, Sebastiani (47’ st Capparelli), Cherubini (47’ st Alvisi), Marconi (47’ st Gianfrini), Serfilippi, Zanni (33’ st Lonardo). A disp.: Conti, Marino, Madonna, Nastase, Ricci. All.: Brocchini. Basta eccome, invece, all’Academy la rete casalinga messa a segno da Caddy a tempo ormai scaduto contro l’Alessandria (1-0). San Marino Academy: Battistini, Valli Casadei, Riccardi, Drudi, Ciacci, Medri, Caverzan (81’ Caushaj), Faeti (86’ Caddy), T. Famiglietti (68’ Moretti), Sensoli (81’ Ugolini), S.Gasperoni (68’ M. Gasperoni). A disp.: Chiarabini, F.Ciacci. All.: Cancelli.

Primavera 4 Girone A (16ª giornata): Arzignano Valchiampo-Pro Patria 2-1, Mantova-Pergolettese 0-3, San Marino Academy-Novara 1-0, Torres-Sangiuliano City 2-1, Trento-Pontedera 0-2, Triestina-Rimini 2-2. A riposo la Virtus Verona.

Classifica: Rimini 35; Pro Patria 32; Pergolettese 28; Novara 26; Triestina 25; Arzignano Valchiampo 24; Mantova 21; Sangiuliano City 20; Virtus Verona 18; Torres 14; Pontedera 13; Trento, San Marino Academy 8.