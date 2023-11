Il Rimini frena a Vercelli. Cherubini non basta

Battuta d’arresto di misura per la Primavera 3 del Rimini. La corsa dei biancorossi si ferma sul campo della Pro Vercelli (2-1). Non è bastato ai biancorossi il gol del pareggio realizzato a fine primo tempo da Cherubini per mettere in tasca almeno un punto. I piemontesi, infatti, hanno trovato la rete del successo nella ripresa, a cinque minuti dal novantesimo. La formazione di mister Brocchini resta inchiodata, così, a quota dicei in classifica, ora a nove punti dal Modena che si è ripreso la testa della classifica. Tallonata dalla Triestina, staccata di un solo punto dagli emiliani. La classifica è chiusa dal Lecco che di punti, sin qui, ne ha messi insieme soltanto tre. Rimini: Cerretani, Brisku (37’ st Capicchioni), Madonna (46’ st Innocenti), Nastase, Fontanelli (32’ st Dipollina), Volonghi (37’ st Mini), Diotallevi, Cherubini, Giometti (32’ st Rubino), Satalino, Ciavatta, A disp.: Jashari, Tamburini, Paganini, Adragna, Sposato. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (9ª giornata): Pro Vercelli-Rimini 2-1, Pro Sesto-Olbia 2-2, Carrarese-Pergolettese 2-2, Fiorenzuola-Modena 1-2, Lucchese-Triestina 2-1, Pro Patria-Arzignano Valchiampo 3-2. A riposo il Lecco.

Classifica: Modena 19; Triestina 18; Pergolettese 17; Pro Sesto 16; Pro Vercelli 14; Olbia 12; Pro Patria 11; Rimini 10; Lucchese 8; Arzignano Valchiampo, Fiorenzuola, Carrarese 7; Lecco 3.