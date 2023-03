Il Rimini in Sardegna per spiccare il volo

di Donatella Filippi

Vincere lontano dalla Romagna è la cosa che in questo girone di ritorno è riuscita meglio al Rimini. Vale la pena provare a ripetersi questa sera in Sardegna, sul campo della Torres. Tanto per non lasciare correre via troppi treni importanti in casa playoff. Non che sia semplice in casa di una Torres che, sconfitta dopo sconfitta, rischia di infilarsi nella zona pericolossima della classifica. "Stiamo parlando di una squadra – ricorda Marco Gaburro – che si trovava in ‘comfort zone’ fino a tre partite fa. Adesso si ritrova molto più vicina alla zona playout, e quindi è normale che ci sia quella tensione che può diventare poi positiva o negativa. Molto dipenderà anche da noi". A sette gare dal termine del campionato regolamentare al Rimini ancora manca quello sprint che permettere ai biancorossi di non avvicinarsi al traguardo con il fiatone. "Sicuramente il passo non siamo riusciti ancora a cambiarlo – ammette Gaburro – Abiamo fatto dei punti, anche pesanti, anche importanti, però per cambiare passo bisogna vincere qualche partita in più. Quello che avevo detto prima di Pontedera resta valido: noi ne dobbiamo vincere almeno tre da qui alla fine. E il tempo per farlo stringe. Ecco perché dobbiamo fare punteggio pieno. Questo non vuol dire che bisogna andare a Sassari all’arrembaggio perché è una partita molto delicata". Da qualche turno a questa parte il tecnico veneto è alle prese con le assenze. "È chiaro che in difesa siamo un po’ tirati dal punto di vista numerico, ma abbiamo tanti giocatori validi – taglia corto Gaburro – che penso sfrutteranno al massimo quella che sarà la possibilità anche di far parte di una partita che per noi è molto importante e che può regalare anche cose importanti a loro, come stati d’animo e come emozioni". Gaburro procede con la logica del ‘tutti utili, nessuno indispensabile’.

"Per me che giochi l’uno o l’altro cambia poco, cioè a me interessa fare risultato il più possibile e se verso fine anno qualcuno che prima è stato meno utile ha più energie mentali o fisiche da spendere ben venga – dice pensando in primis a Rosso e Piscitella – rispetto a chi magari ci ha già dato tanto e in questo momento fa più fatica a scavare il fondo del barile".