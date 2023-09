Il Rimini insegue un sogno. Ultima vittoria al Manuzzi 15 anni fa

Quindici anni fa l’ultima festa biancorossa al ’Manuzzi’. Anni quelli, in cui il Rimini contro il Cesena qualche bella soddisfazione se l’è tolta. Dal 2006 al 2008 nel covo bianconero, in B, i cugini della riviera hanno raccolto quattro punti. Una pareggio (1-1 con gol di Jeda) e una vittoria (2-1, a segno Greco e Ricchiuti). Che derby quello, che festa sotto la Curva Ferrovia in tinte biancorosse. Impossibile dimenticarlo. Impossibile dimenticare quel Rimini, targato Cocif, capace di accendere la passione. Capace di non guardare in faccia nessuno. Tanto meno i ’nemici’ storici. I vicini di casa contro i quali una vittoria vale doppio. E questa volta non è solo un modo di dire. Meno piacevole per i tifosi del Rimini il ricordo dell’ultimo derby al ’Manuzzi’, appena 8 mesi fa. Era il Rimini di Gaburro, era il Cesena di Toscano. A deciderlo un gol di Prestia a cinque minuti dal novantesimo. Piacevole, assolutamente piacevole, invece, il ricordo di quell’esodo riminese. Oltre 2.000 tifosi in Curva Ferrovia a spingere una squadra che, purtroppo, non aveva la forza di spingersi oltre.

Domenica pomeriggio (si parte con il fischio d’inizio alle 16.15) sarà la 36esima volta tra Rimini e Cesena in terra bianconera. Con un bilancio che dice Cesena, fatto di 20 vittorie bianconere, 12 pareggi e 4 successi del Rimini. Nel conto ce n’è anche uno non giocato, quello della stagione 2019-2020 negato dal Covid. Tutto questo in cento anni di storia del pallone romagnolo, dal primo campionato della stagione 1922-1923 a quello scorso 2022-2023. Pezzi di storia. Come sono nella storia i ‘viaggi’ dei tifosi del Rimini verso Cesena. E pure questa volta i biancorossi non saranno da meno.

Ancora due giorni a disposizione per accaparrarsi un biglietto che dà la possibilità di seguire il match dell’Orogel Stadium. Ma sono già 1.500 i tifosi che hanno detto ’noi ci siamo’. Il ’grosso’ raggiungerà Cesena in motorino insieme alla Curva Est, molti hanno preferito il pullman insieme a Collettivo riminese e Tre Moschettieri. Tanti viaggeranno in auto. Un lungo serpentone biancorosso lungo la via Emilia. Perché al campanile non si comanda, al di là di tutto. Nessuno vuole mancare e perdersi il 37esimo appuntamento con la storia allo stadio ’Manuzzi’ tra uno sfottò e l’altro. Poi, come sempre, e sempre al di là di tutto, che vinca il migliore.