Il Rimini lo sa benissimo: ora non può più sbagliare

di Donatella Filippi

Domenica, sabato e martedì. In quest’ordine il Rimini chiuderà il mese di gennaio contro Olbia, Lucchese e Alessandria. Due match in trasferta e uno al ‘Neri’. Con un unico obiettivo che è quello di cancellare quel tristissimo zero dalla casella dei punti fatti nel girone di ritorno. Impresa non impossibile. Sei quelli guadagnati nel girone d’andata contro sardi, toscani e piemontesi. Ma, senza fare troppi paragoni, in queste tre gare i biancorossi dovranno saper dimostrare di aver superato il momento no. Che poi, occhi sulla classifica e sul rendimento delle ultime settimane, San Donato Tavarnelle, Cesena e Virtus Entella non sono squadre che hanno fatto male soltanto ai biancorossi. E, se i romagnoli e i liguri non rappresentano una sorpresa, il San Donato con i suoi 13 punti messi insieme nelle ultime sette gare un po’ lo è. Resta il fatto, per un motivo o per l’altro, che i numeri del Rimini dell’ultimo periodo non sono di quelli che fanno onore.

Quegli zero punti messi insieme sono il frutto di sette gol subiti e soltanto due realizzati. Un’inversione di tendenza che è costata parecchi punti alla squadra di Marco Gaburro. Squadra che oggi tornerà al lavoro sul campo, dopo un lunedì di relax e dopo aver già messo sotto la lente quanto accaduto sabato scorso al ‘Romeo Neri’ nella debacle con la Virtus Entella.

Fari puntati sull’Olbia. La trasferta sarda, insieme alla successiva gara casalinga contro la Lucchese e al match del martedì successivo sul campo dell’Alessandria, rappresenta l’inizio di quello che dovrà essere un nuovo cammino per i biancorossi. Tanto per non doversi preoccupare di chi sta dietro in classifica e per ricominciare a guardare più da vicino chi sta davanti. Anche se la classifica del girone B è talmente corta da permettere di non dare nulla per perso. Questi giorni di lavoro saranno utilissimi anche per permettere agli ultimi arrivati, Rossetti e Biondi, di inserirsi nei meccanismi di Gaburro. E dare maggiori alternative in zona gol e in mezzo al campo. Con un occhio sempre attento su un mercato che nei prossimi dieci giorni, prima della chiusura, entrerà nella sua fase più accesa. Gli scontenti saranno accontentati, anche se in casa biancorossa giurano che non ce ne siano, e chi approderà in riviera potrà iniziare a dare il proprio contributo. Sempre che altri movimenti si registrino in piazzale del Popolo.