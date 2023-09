Il Rimini oggi debutta in Sardegna

Tornano in campo le formazioni Primavera di casa nostra. Ma Rimini e San Marino Academy in questa stagione viaggeranno su due campionati diversi. In Primavera 3 è approdata la squadra biancorossa che oggi debutterà nel girone A in casa dell’Olbia (calcio d’inizio alle 15 al ‘Geovillage’. Subito una trasferta chilometricamente impegnativa per la squadra del confermatissimo mister Brocchini. Debutto in viaggio, in Primavera 4, per la formazione della Repubblica che sarà impegnata sul campo del Mantova (calcio d’inizio alle 15).

Primavera 3. Girone A (1ª giornata): Carrarese-Fiorenzuola, Lucchese-Lecco, Modena-Pro Patria, Olbia-Rimini, Pergolettese-Arzignano Valchiampo, Pro Sesto-Triestina. A riposo la Pro Vercelli.

Primavera 4. Girone A (1ª giornata): Giana Erminio-Lumezzane, Mantova-San Marino Academy, Novara-Sestri Levante, Trento-Legnago, Virtus Verona-Pontedera, Torres-Arezzo.