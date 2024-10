Il Rimini pareggia con l’Arezzo

Arezzo, 13 ottobre 2024 – Finisce 1-1 tra Arezzo e Rimini in un match giocato a ritmi bassi e con poche occasioni. L'Arezzo sblocca il risultato al 25° con Ogunseye, bravo a sfruttare un assist di Gaddini e la sponda di Pattarello. Il Rimini fatica a reagire ma trova il pareggio al 55° con Longobardi, che insacca dopo una respinta del portiere su tiro di Parigi. La gara rimane equilibrata, con poche emozioni fino ai minuti finali. All’89° Gucci, entrato dalla panchina, colpisce il palo su punizione, sfiorando il colpo del ko per l'Arezzo. Alla fine, un punto a testa in una gara che non ha mai visto grandi fiammate da parte delle due squadre.