Il Rimini passa l’esame Covisoc Ora sotto con l’iscrizione

di Donatella Filippi

Da una parte c’è la trattativa per la cessione del club, dall’altra un nuovo campionato di serie C che si avvicina a grandi passi. E per il quale, che sia Rota o Petracca al comando, bisogna farsi trovare pronti. Alla porta del Rimini nei giorni scorsi ha bussato la Covisoc. La verifica periodica è stata superata a pieni voti dal club di Piazzale del Popolo. Conti in ordine e scadenze rispettate. Porte spalancate quindi all’iscrizione al prossimo campionato. C’è da pensare che a quella scadenza, fissata per martedì della prossima settimana, stia pensando il presidente Rota. Allo stato attuale, infatti, la trattativa per la cessione del club, è ormai alle battute finali, ma l’operazione non è ancora conclusa. Meglio, quindi, correre ai ripari e assicurarsi, comunque, che il Rimini mantenga il proprio posto in Lega Pro. Il segretario Marco Mercuri è al lavoro da giorni insieme al presidente Rota e al direttore generale Peroni. Come al lavoro c’è il direttore sportivo Maniero che sta temporeggiando, ma con la mente già alle prime operazioni da concludere. Insomma, nella sede biancorossa si continua a lavorare pur sapendo che da qui a breve la situazione potrebbe cambiare. Sul progetto di chi arriverà, se si dovesse a breve arrivare all’atto finale dell’operazione, ancora si sa poco o nulla. Saranno poi i protagonisti a raccontare progetti e ambizioni. E saranno di certo le mosse dirigenziali e quelle di mercato a dare le prime indicazioni ‘sul campo’. Tutto questo mentre in serie C le dirette concorrenti si stanno già abbondantemente portando avanti. Il mercato, una volta chiuso il conto con i playoff, entrerà davvero nel vivo e il Rimini non si può certo permettere di restare indietro. Non per mettere fretta a qualcuno, si sa i cambi di proprietà richiedono di essere scrupolosi, ma ora davvero il tempo inizia a stringere.