Il Rimini resta sulle spine Panelli sempre ai box

di Donatella Filippi

Attende, resta a riposo e incrocia le dita. Solo gli esami clinici ai quali ancora non si è sottoposto riveleranno l’entità dell’infortunio di Tommaso Panelli. Il difensore del Rimini domenica scorsa sul campo della Carrarese è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo poco più di 45 minuti. Un forte dolore a un ginocchio e la sostituzione immediata. Tanto per non correre inutili rischi. E ieri Panelli, alla ripresa degli allenamenti dei biancorossi, è rimasto a bordo campo ad osservare i compagni. Un lavoro differenziato, invece, è toccato a Mattia Rossetti, che dopo le fatiche toscane deve smaltire un risentimento. Nulla di grave, si suppone. Mentre su Panelli resta un punto interrogativo.

In casa Rimini si augurano di scongiurare il peggio considerando che il difensore è diventato, cammin facendo, un punto fermo della retroguardia biancorossa. Sicuramente il centrale toscano dovrà saltare la gara di sabato al ‘Romeo Neri’ contro il Pontedera (calcio d’inizio alle 17.30), un altro match chiave in zona playoff, dopo quello fallito appena qualche giorno fa contro la Carrarese. Un match nel quale, ancora una volta, Marco Gaburro dovrà rinunciare a Santini, pronto a scontare la seconda delle due giornate di squalifica rimediate. In settimana il tecnico veneto terrà monitorate anche le condizioni di Gabbianelli, e pure quelle di Vano. Mentre per Mencagli il piccolo acciacco accusato domenica scorsa in Toscana sembra ormai superato considerando che ieri l’attaccante si è regolarmente allenato con i compagni. Per Gabbianelli e Vano, invece, sarà una settimana di assestamento, dopo quella a mezzo servizio che ha portato al match di Carrara.

E che non ha visto entrambi partire dal primo minuto. Gaburro tiene, quindi, d’occhio quell’infermeria che, dopo un periodo di tregua, ha iniziato ancora una volta a dare qualche grattacapo. Prendendo ancora una volta di mira, tra un acciacco e l’altro, diversi uomini della zona gol. La tabella di marcia settimanale, un po’ diversa dalle ultime settimane considerando che i biancorossi torneranno a giocare di sabato, oggi prevede una seduta pomeridiana, sempre sul sintetico di casa dove tra qualche giorno arriverà il Pontedera. Campo che sin qui non ha detto bene a capitan Laverone e compagni. Ma ora è arrivato davvero il momento di far girare il vento.