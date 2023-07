Il Rimini sblocca il mercato Evan e Gorelli per la difesa

di Donatella Filippi

Prima i portieri, ora i difensori. Dopo giorni di silenzio il Rimini mette il turbo sul mercato. In un solo colpo, due colpi. Entrambi per rendere più solido il pacchetto arretrato di mister Raimondi. Matteo Gorelli e Evan Yokoyoko Bouabre da oggi si metteranno agli ordini dell’allenatore argentino a Bagno di Romagna. Ma andiamo con ordine. Gorelli, 32 anni originario di Grosseto, i tifosi del Rimini lo ricordano bene, e non solo per i suoi 190 centimetri. Difensore con il vizio gol, 17 in carriera. La passata stagione è stato capace di fare male anche ai biancorossi quando indossava la maglia del San Donato Tavarnelle. Sua la rete che, alla prima di campionato, permise ai toscani di pareggiare il conto, dopo il gol riminese realizzato da Vano. Uscito dal settore giovanile del Livorno come centrocampista, Gorelli ha disputato la prima stagione fra i ‘grandi’ in serie D con il Pontedera nel 2010-2011. Ha ricoperto in ruolo in mediana fino ai 27 anni, quando è arretrato al centro della difesa ed è diventato un pilastro della retroguardia. Negli anni successivi è stato protagonista assoluto della grande scalata del Grosseto dall’Eccellenza ai playoff della serie C per giocarsi la serie B. Con la formazione maremmana ha messo insieme 104 presenze e ben sette reti. Come già detto, arriva in Romagna da quel San Donato Tavarnelle con cui ha disputato 30 partite e messo a segno tre gol. In carriera ha vestito anche le casacche di Rosignano, Sestri Levante, Pistoiese e Pianese collezionando complessivamente 246 gettoni di presenza, 77 in serie C. Uomo d’esperienza Gorelli, ragazzo di belle speranze Evan, terzino destro ivoriano di 19 anni che arriva in biancorosso in prestito dal Frosinone. Con i ciociari neo promossi in A, è stato uno dei protagonisti assoluti della scalata della Primavera di mister Gorgone al ghota del calcio giovanile, il campionato Primavera 1.

Il club del presidente Stirpe lo aveva scoperto giovanissimo nel Corticella, in serie D, con cui ha disputato 16 partite nella stagione 2020-2021. Terzino destro oppure quinto di centrocampo sempre a destra, era pronto al grande salto e al debutto in serie B con i gialloblù di Grosso quando il 23 aprile 2022, dopo la gara vinta con l’Ascoli 2-0, venne fermato dallo staff sanitario del Frosinone per problemi di salute. Costretto a fermarsi per un anno, è tornato in campo nell’aprile scorso nel derby Primavera 1 con la Roma e ha messo insieme cinque presenze.