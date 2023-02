Il Rimini si fa rimontare dall’inseguitrice Pro Patria

Non è bastato al Rimini il gol lampo di Lonardo per vincere lo scontro diretto casalingo contro la Pro Patria seconda della classe (2-1). E ora i lombardi si sono pericolosamente avvicinati in classifica. Rimini: Lazzarini, Di Pollina (71’ Fraternale), Gerboni, Madonna, Brisku, Gianfrini (71’ Serfilippi), Lonardo, Cherubini (85’ Capparelli), Marconi (81’ Alvisi), Russo, Zanni (81’ Ricci). A disp.: Cerretani, Gabriele, Marcello, Marino, Minni, Campedelli. All.: Brocchini. Battuta d’arresto in viaggio per la San Marino Academy caduta sul campo dell’Arzignano Valchiampo (4-1 a segno Sensoli per i biancazzurri della Repubblica). San Marino Academy: Battistini, Caverzan, Riccardi (61’ Cicconetti), Drudi (68’ M. Gasperoni), M. Ciacci, Medri, Ugolini (61’ S. Gasperoni), Valli Casadei, Moretti, Sensoli (81’ Caddy), Solito (46’ Molinari). A disp.: Chiarabini, F. Ciacci, Renzi. All.: Cancelli.

Primavera 4 Girone A (19ª giornata): Virtus Verona-Torres 2-0, Arzignano Valchiampo-San Marino Academy 4-1, Novara-Trento 0-3, Pontedera-Triestina 1-1, Rimini-Pro Patria 1-2, Sangiuliano City-Mantova 2-0. A riposo la Pergolettese.

Classifica: Rimini 39; Pro Patria 38; Arzignano Valchiampo, Triestina, Novara 30; Pergolettese 29; Sangiuliano City 27; Mantova 24; Virtus Verona 21; Torres 15; Pontedera, Trento 14; San Marino Academy 11.