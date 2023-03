Il Rimini si fa riprendere e superare dall’Arzignano

Non è bastato il gol di Marconi, dopo 17 minuti, a fare grande la Primavera 4 del Rimini sul campo dell’Arzignano (3-1). Occasione persa per i biancorossi, visto lo stop della capolista Pro Patria in casa della Pergolettese. Rimini: Conti, Di Pollina, Gerboni, Nastase, Bianchi, Rushani (41’ st Lonardo), Fraternale, Cherubini (41’ st Capparelli), Marconi, Alvisi (31’ st Gianfrini), Serfilippi. A disp.: Cerretani, Gabriele. All.: Brocchini. Trasferta sarda senza punti per la San Marino Academy che ha lasciato tutto il bottino in casa della Torres (2-1). Le reti del successo sardo arrivano nel primo tempo. Nella ripresa gli sforzi dei titani vengono premiati dal gol di Moretti, ma il parziale non cambia più. San Marino Academy: Borasco, F. Ciacci, Riccardi (46’ S. Gasperoni), Valli Casadei, M. Ciacci (71’ Michelucci), Medri, Caverzan, Renzi (46’ Drudi), Famiglietti, Sensoli (78’ Molinari), M. Gasperoni (56’ Moretti). A disp.: Battistini, Ugolini, Caushaj. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (23ª giornata): Sangiuliano City-Pontedera 1-3, Arzignano Valchiampo-Rimini 3-1, Pergolettese-Pro Patria 1-1, Torres-San Marino Academy 2-1, Virtus Verona-Novara 0-1, Triestina-Trento 3-2. A riposo il Mantova.

Classifica: Pro Patria 48; Rimini 45; Arzignano Valchiampo, Triestina 39; Pergolettese 36; Sangiuliano City, Novara 33; Mantova 27; Virtus Verona 22; Pontedera, Torres 21; Trento 17; San Marino Academy 11.