Il Rimini si prende il derby di Coppa Italia. Iacoponi e Lamesta in gol, Cesena eliminato

Cesena

0

Rimini

2

(3-4-1-2): Siano; Piacentini, Coccolo, Pitti; Pierozzi, Bumbu (44’ st Campedelli), Varone (44’ st Tampieri), David (1’ st Nannelli); Berti (1’ st Chiarello), Giovannini (24’ st Coveri); Ogunseye. A disp.: Velia, Castorri, Zamagni, Valentini, Trocchia, Amadori. All.: Toscano.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Stanga, Pietrangeli, Gigli (12’ st Lepri), Rosini; Megelaitis (12’ st Lombardi), Langella (26’ st Marchesi), Delcarro (1’ st Leoncini); Iacoponi, Ubaldi, Cernigoi (33’ st Lamesta). A disp.: Colombo, Brisku, Morra, Semeraro, Accursi, Acampa, Selvini. All.: Troise.

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Assistenti: Marco Colaianni di Bari e Davide Fedele di Lecce.

Reti: 9’ pt Iacoponi, 41’ st Lamesta.

Note - Spettatori 4.486. Angoli 8-2. Ammoniti: Bumbu, Coccolo, Meghelaitis, Gigli, Leoncini, Colombi.

Alla fine è solo Coppa Italia, diranno da Cesena. Testa al campionato diranno, ancora da Cesena. E forse i bianconeri hanno pure ragione. Ci mancherebbe. Ma il Rimini al ’Manuzzi’ si prende i quarti con un gol per tempo e si inietta un’altra bella dose di fiducia. Non poco, comunque, pensando a quel campionato nel quale i biancorossi stanno cercando di abbandonare il girone dell’Inferno nel quale erano subito sprofondati. I piani di Troise cambiano in extremis. Gorelli e Capanni restano a Rimini bloccati dagli acciacchi. Così, in difesa a Pietrangeli, che il tecnico campano avrebbe risparmiato volentieri, toccano gli straordinari. Ma vengono risparmiati Lepri e Semeraro che cedono le fasce a Stanga e Rosini. E là davanti insieme a Cernigoi ci sono Ubaldi e Iacoponi. Nove minuti e al secondo acuto il Rimini mette la freccia sfruttando la partenza sprint di uno scatenato Iacoponi. Che prima fa venire qualche brivido a Pierozzi, poi sfruttando un rimpallo, butta alle spalle di Siano il pallone che dice vantaggio. Strada in discesa? Non esattamente. Perché i ragazzi terribili di Toscano vanno forte e il Rimini, in coppa come in campionato, si deve votare al sacrificio. Varone, Berti, David ci provano. Ai biancorossi viene la gastrite, ma i dolori sarebbero potuti essere ben peggiori quando Rosini frana su Pierozzi in area. Fischietto magnanimo. Meglio andare a pensarci su nell’intervallo. E la pausa di metà gara fa bene alla squadra di Troise che si ripresenta con due occasioni per il raddoppio. Cernigoi e Ubaldi non festeggiano per una questione di centimetri. La gara si fa più maschia e Troise inizia a richiamare a sè gli ammoniti Gigli e Megelaitis. Perché, va bene il derby, ma in fondo la coppa resta sempre la coppa e la Vis Pesaro è dietro l’angolo. A mettere daccordo tutti, poi, a un soffio dalla fine ci pensa Lamesta in fuga solitaria. E’ il gol che chiude la partita e regala i quarti al Rimini. Poca roba, dirà qualcuno. Tanta roba pensano, invece, i 900 in Curva Ferrovia.