Il Rimini si prende tutto sul campo del Rapid Viadana

Prima battuta d’arresto nella fase interregionale per le Under 15 della San Marino Academy che perdono lo scontro diretto in casa dell’Arezzo (3-0).

Under 15 fase interregionale (6ª giornata): Delfini-Biancazzurri 1-0, Ternana-Fiorentina 1-2, Sassuolo-Parma 1-3, Arezzo-San Marino Academy 3-0.

Classifica: Sassuolo 15; Parma, San Marino Academy, Arezzo 12; Delfini Biancazzurri 7; Fiorentina, Ternana, Cesena 4.

Giornata di soli sorrisi per le ragazze Under 15 regionali di Femminile Riccione e Rimini. Le biancazzurre battono il Modena e si issano al vertice della classifica. Le biancorosse riminesi non lasciano scampo al Rapid Viadana.

Under 15 regionale seconda fase (6ª giornata): Sassuolo-Imolese 5-3, Rapid Viadana-Rimini 1-3, Modena-Femminile Riccione 3-5, United Romagna-Bologna (rinviata), Ravenna-Reggiana (rinviata).

Classifica: Femminile Riccione 16; Bologna, Sassuolo 15; Rimini 13; Modena 7; Rapid Viadana, Imolese 6, Ravenna 4; United Romagna, Reggiana 0.