Il Rimini si riscatta subito Tris casalingo al Trento

Pronto riscatto per la Primavera del Rimini che davanti al pubblico di casa dimentica la sconfitta con il Mantova battendo il Trento (3-0). A metterci la firma sono stati Marconi (doppietta per lui) e Lonardo a tempo ormai scaduto. Rimini: Lazzarini, Diotallevi (1’st Nastase), Marcello, Serpe, Bianchi, Rushani, Serfilippi (20’ st Gianfrini),Russo (44’ st Ricci), Marconi (39’ Lonardo), Cherubini (1’ st Sebastiani), Zanni. A disp.: Conti, Di Pollina, Marino, Alvisi, Capparelli, Campedelli. All.: Brocchini. Non è stato un sabato felice per i ragazzi della San Marino Academy che hanno lasciato tutto il bottino sul campo della Pro Patria (3-0). Pro Patria che, così, riesce a non perdere terreno sulla capolista Rimini, ancora avanti di due punti. San Marino Academy: Battistini, Caverzan, Riccardi, Drudi (82’ Faeti), Valli Casadei, Medri, S.Gasperoni (67’ Caddy), Renzi, Famiglietti (51’ Solito), Sensoli (67’ Molinari), Michelucci (51’ M.Gasperoni). All.: Cancelli.

Primavera 4 Girone A (15ª giornata): Novara-Torres 1-2, Pergolettese-Arzignano 1-0, Pontedera-Mantova 1-0, Pro Patria-San Marino Academy 3-0, Rimini-Trento 3-0, Virtus Verona-Triestina 3-4. Riposa il Sangiuliano.

Classifica: Rimini 34; Pro Patria 32; Novara 26; Pergolettese 25; Triestina 24; Arzignano Valchiampo, Mantova 21; Sangiuliano City 20; Virtus Verona 18; Torres 11; Pontedera 10; Trento 8; San Marino Academy 5.