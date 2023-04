Il Rimini si smarrisce ed esce tra i fischi

1

FIORENZUOLA

1

(4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Panelli (1’ st Allievi), Haveri; Delcarro, Pasa, Tonelli (36’ st Matteo Rossetti); Gabbianelli (39’ st Rosso), Vano (11’ st Mencagli), Piscitella (39’ st Mattia Rossetti). A disp.: Galeotti; Lazzarini, Tanasa, Regini, Accursi, Tofanari. All.: Gaburro.

FIORENZUOLA (3-4-1-2): Battaiola; Potop, Bondioli, Cavalli; Danovaro (34’ st Egharevba), Fiorini, Quaini, Oddi; Piccinini (31’ st Bontempi); Giani (24’ st Anelli), Sereni. A disp.: Sorzi, Frison, Coghetto, Giallombardo, Kenzin. All.: Tabbiani.

Arbitro: Simone Taricone di Perugia.

Reti: 8’ pt Delcarro, 33’ st Bondioli.

Note - Spettatori 2.631: 1.838 abbonati e 793 paganti. Angoli 5-2. Ammoniti: Quaini, Panelli, Tonelli, Delcarro, Potop.

di Donatella Filippi

Come complicarsi la vita, sempre e comunque. Il Rimini ne è specialista. E nemmeno in quella che sembrava la gara perfetta, i biancorossi riescono a tornare a vincere al ’Romeo Neri’. Rianimando un Fiorenzuola arrivato in Romagna con evidenti difficoltà. Di uomini e di risultati. Per fortuna, perché solo di questa ormai si tratta, non è serata migliore per Recanatese e Fermana, entrambe senza punti.

Al Rimini mancano i gol di Santini, ma anche la regia di Sandri e il coraggio di Biondi. Tutti fermati dal giudice sportivo. Ma al gol, dopo appena otto minuti ci pensa un altro specialista. Perché Delcarro, all’ottavo centro stagionale, non si fa pregare quando la difesa del Fiorenzuola, sul cross di Tonelli, fatica a liberare l’area. Di prepotenza, in mischia, di testa, spedisce alle spalle di Battaiola. Il Rimini non si ferma e la squadra di Tabbiani rischia di naufragare. Ma la traversa dice no a Delcarro, Gabbianelli centra i guanti del numero uno emiliano e Laverone ci prova a più riprese, ma senza fortuna. Alla distanza esce anche la squadra di Tabbiani che inizia a prendere metri, pur non mordendo troppo dalle parti di Zaccagno. Fino a quando, metro dopo metro, il Fiorenzuola il pari lo trova.

Esattamente quando sul cross dell’ex Sereni, Bontempi fa sponda di testa e al colpo grosso, sempre di testa, ci pensa poi Bondioli. Il Rimini è sulle gambe, e la mente poco lucida non aiuta in un finale da giocare all’arrembaggio. I biancorossi all’arrembaggio non ci vanno e finisce con l’ennesimo punto in tasca. E tra i fischi del ’Romeo Neri’. E questa volta sono tutti meritati. Per fortuna, e solo per fortuna, il Rimini è ancora in zona playoff. Questa volta è il caso di dirlo forte.