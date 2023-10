Il Rimini sotto di tre gol rimonta e si prende un punto a Trento

Un punto in rimonta in casa del Trento è quello guadagnato dall’Under 17 del Rimini (3-3). Sotto di tre reti, decisivi per i biancorossi i gol di Bernardi, Imola e Battisodo. Rimini: Di Ghionno, Bizzarri (26’ st Casadei), Aruta (11’ st Imola), Petrini, Magi, Lepri (1’ st Brolli), Cagnoli (1’ st Gambini), Conti, Bernardi (26’ st Alessi), Padroni (40’ st Rota), Jubani (11’ st Battisodo). All.: Pieri. Niente punti per la San Marino Academy a Vicenza (4-1, in gol Della Balda). San Marino Academy: Pericoli; Marani, Dell’Amore (85’ Faetanini), Manzi, Marinucci (70’ Giorgi), Battistoni, Forcellini (70’ Bindi), Pasolini (85’ Zavoli) , Protti (70’ Valentini), Della Balda, Bugli (85’ Monti). All.: Bonesso.

Under 17 serie C. Girone B (3ª giornata): Legnago-Lumezzane 5-1, Padova-Arzignano 4-1, Triestina-Fiorenzuola 0-2, Virtus Verona-Mantova 1-0, Cesena-Albinoleffe 3-2, Vicenza-San Marino Academy 4-1, Trento-Rimini 3-3. A riposo la Spal.

Classifica: Vicenza, Virtus Verona 9; Padova, Cesena 7; Spal 6; Fiorenzuola 4; Legnago, Albinoleffe, Arzignano, San Marino 3; Trento, Rimini 2; Lumezzane 1; Mantova, Triestina 0.