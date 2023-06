Il Rimini sta per salutare Rota Ma non dimentica i suoi gioielli

di Donatella Filippi

Mentre nella stanza dei bottoni si studia il passaggio di proprietà, c’è anche un Rimini che si muove ‘sul campo’. Segno, comunque sia, che i biancorossi guardano avanti, anche se non più con Rota al timone, ma con il gruppo Petracca a viaggiare verso il prossimo campionato di serie C. Ne è la dimostrazione il passaggio, che a giorni si concretizzerà, di Kevin Haveri al Torino. Trattativa decisamente più lunga di quella tra Rota e Petracca... Perché del difensore mancino al Toro si parla da più di un anno. Perché sono mesi, mesi e mesi che il club piemontese ha messo gli occhi sul giocatore. Che a Torino doveva prendere casa già la scorsa estate, per poi rinviare il tutto nel mercato di gennaio. Fino ad arrivare ai giorni nostri con i problemi di tesseramento da parte di un club di serie A del giocatore albanese che hanno tenuto banco per un anno intero. Ma finalmente ora sembra si sia arrivati al dunque. Rimini e Torino hanno raggiunto un accordo e presto Haveri saluterà la compagnia biancorossa. Con la quale ha passato le ultime due stagioni, voluto fortemente dal ds Andrea Maniero.

Classe 2001, il terzino ha stuzzicato l’appetito di molti nelle sue due stagioni tra serie D e C in riviera. Ma il Torino è stato più deciso, e pure costante. Non ha mollato la presa. L’avventura della nuova proprietà in Romagna, quindi, potrebbe aprirsi con una cessione non di poco conto. Perché, tra uno spiffero e l’altro, il giorno della firma dal notaio ora è davvero vicino. Nonostante i rumors, nonostante le decine di fantomatiche cordate che hanno fatto rumoreggiare il popolo biancorosso. Nessuna decina di cordate, in realtà. Perché il presidente, ormai ex, Rota, in realtà da un paio di mesi si è concentrato su un unico interlocutore. Non una cordata, non più imprenditori messi insieme. Ma un’unica proprietà alla quale presto verranno consegnate le chiavi del centenario club di Piazzale del Popolo.