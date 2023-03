Il Rimini vince il derby contro Santarcangelo

La selezione Under 19 del Calcio a 5 Rimini termina il proprio campionato con una vittoria sullo Young Santarcangelo che vale il quarto posto a quota 17 punti, raccolti in 14 partite. Privi del portiere titolare Gemmani e di Fabbri, i giovani biancorossi di mister Lolli subiscono un avvio scioccante: uno-due di Togni nei primi due minuti e 2-0 del Santarcangelo. La reazione biancorossa è altrettanto veemente e nei successivi dieci minuti arrivano le reti di Martinini, Celli e Nencini, per il 3-2 che mette la parola fine sul match. Rimini: Cecchini, Celli, Deluca, Nencini, Sodano, Forti, Martinini. All.: Lolli. Santarcangelo: Fiore, F. Togni, N. Togni, Leal, Spanu, Antonelli, Vicini. Classifica finale: X Martiri 42, Olimpia Regium 27, Città del Rubicone 26, Rimini 17, San Marino Academy 14, Ceisa Gatteo 12, Bagnolo e Young Santarcangelo 10.