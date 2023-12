Il Rimini vuole continuare a ballare. A Vicenza per la semifinale di coppa

Il Rimini è in ballo e ha tutta l’intenzione di continuare a ballare. Perché, inutile nasconderlo, la Coppa Italia non è il primo obiettivo di nessuna delle 60 squadre della serie C, ma se alla fine si resta in otto per il titolo, allora vale la pena provarci. Anche perché la coppa qualche vantaggio, in chiave playoff, la dà. Allora, i biancorossi oggi a Vicenza proveranno a mandare a segno un altro colpaccio esterno, dopo quello di Cesena che ha permesso alla squadra di Troise di raggiungere i quarti. "Sfida affascinante e in più la posta in palio è ambiziosa", dice subito Emanuele Troise che la forza del Vicenza la conosce perfettamente. Come conosce la fame dei suoi che, dopo essersi rimessi in sesto in campionato, ora un pensierino lo fanno anche alla coppa. "Come abbiamo fatto con il Perugia e il Cesena – ricorda gli ultimi due turni il tecnico dei biancorossi – cercheremo di fare al meglio, per sfruttare la durata di 90 minuti ed eventualmente gli extra-time". Turnover necessario perché è inevitabile che la testa vada anche alla gara di sabato pomeriggio, di campionato, in casa dell’Entella. "Ad oggi, a parte Lepri che abbiamo tutelato in termini di campo perché aveva questo fastidio, per il resto ci sono tutti. Cercherò di valutare un giusto mix di quelli che possono rigiocare e di quelli che non hanno giocato domenica scorsa con la Carrarese, per far sì che arrivi una squadra pronta ad una prima parte di gara molto complicata". Perché, dicevamo, Troise la forza del Vicenza la conosce.

"Troveremo una squadra aggressiva, come sono quelle di Diana, che ti viene ad aggredire, con i laterali. Considerando che hanno giocato venerdì scorso in campionato, hanno avuto qualche giorno in più d noi per rifiatare e aggrediranno maggiormente la partita. E anche a loro naturalmente fa gola la posta in palio. Cercheranno di arrivare fino in fondo. Non dimentichiamo che la scorsa stagione il Vicenza la Coppa Italia l’ha vinta". Utile ricordare la formula della coppa, che continua a essere quella dei precedenti turni. Il passaggio alle semifinali si deciderà in gara secca. Se al termine dei novanta minuti il punteggio sarà di parità si procederà con i supplementari. Se anche gli extra-time non dovessero sbloccare la situazione, allora a decidere chi proseguirà il cammino tra Vicenza e Rimini saranno i calci di rigore.