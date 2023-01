Il Rimini vuole rompere il digiuno al Neri

di Donatella Filippi

Due sole sconfitte in tutto il girone d’andata. Già due sconfitte nel girone di ritorno. È chiaro, d’ora in poi, quale sarà il compito del Rimini. Esattamente quello di tornare a far sorridere il ‘Romeo Neri’. Perché, da qui alla fine del campionato, i punti in palio davanti al pubblico di casa saranno fondamentali. Guai a farseli scappare. E il Rimini in questo senso ultimamente non è andato affatto bene. Pesano i ko contro San Donato Tavarnelle e Virtus Entella che hanno chiuso in negativo il 2022 e aperto altrettanto male il 2023. Su quel sintetico capitan Laverone e compagni dovranno sapersi rifare già da domani. Già dai novanta minuti contro la Lucchese, diretta concorrente per un posto in zona playoff. All’andata furono proprio i toscani a dare il primo dolore in viaggio alla squadra di Marco Gaburro. Una vittoria di misura della Lucchese con le reti firmate da Bianchimano e Mastalli. Entrambe nel primo tempo. Poi ci fu la reazione romagnola nella ripresa, ma il gol di Santini nel finale dal dischetto non bastò ad evitare la disfatta. Ora è un altro Rimini, ma anche un’altra Lucchese. I toscani, che di punti sin qui ne hanno messo insieme solo uno in più dei biancorossi, hanno viaggiato in chiaroscuro in questo girone di ritorno nel quale gli unici punti raccolti sono quelli messi al sicuro in trasferta. Quattro gare con un bottino di quattro punti.

Tutti conquistati lontano dal Porta Elisa: tre a Imola e uno a Pontedera. Poi lo scorso turno la battuta d’arresto di misura in casa contro il Fiorenzuola. Un dolore da dimenticare. Qualche dolore in più lo deve scordare il Rimini che nelle quattro gare del girone di ritorno di punti ne ha guadagnato solo uno, quello ottenuto lo scorso turno, e anche a fatica, sul campo dell’Olbia. Ma che dovrà essere capace di dare la spinta alla squadra di Gaburro per iniziare proprio da domani, proprio dal ‘Romeo Neri’ un girone di ritorno con meno inciampi.

In soccorso dei biancorossi c’è, e per qualche giorno ancora ci sarà, il mercato di riparazione. Chi già ha preso casa a Rimini si sta ambientando decisamente bene. È il caso di Mattia Rossetti, uno dei migliori in campo nelle ultime uscite. Tutto da scoprire Biondi e il centrocampista domani contro la Lucchese potrà giocarsi subito le sue chance.