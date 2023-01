Il riscatto dell’Rbr passa da un’altra capolista

Da una capolista all’altra o, se preferite, dalla padella alla brace. Solo mercoledì la Rinascita ha subìto una discreta batosta a Forlì (-22 alla fine dopo essere sprofondata fino a -28) ed ecco che il calendario di questo girone Rosso di A2 proporre ai biancorossi un’altra prima della classe, quella Tramec Cento che divide la vetta con Forlì e Pistoia. Stavolta, almeno, si giocherà al Flaminio (palla a due alle 18, fischiano Dori, Miniati e Ferretti), ma più del fattore campo crediamo che i riminesi metteranno sul piatto della complicatissima partita una sana voglia di rivalsa, il desiderio di dimostrare che la vera Rbr non può essere la formazione scialba, rinunciataria vista solo pochi giorni fa all’ex Palafiera.

"Voglia di riscatto all’interno del gruppo c’è, assolutamente – assicura coach Mattia Ferrari (in foto), perfettamente consapevole che l’ostacolo odierno è di quelli veramente tosti –. Cento è squadra fisica e ben organizzata, con tanti giocatori di categoria. Rispetto a Forlì, la Tramec tiene i ritmi molto bassi", osserva il tecnico di RivieraBanca, che potrà contare su entrambi gli stranieri, non un dettaglio così scontato al termine della gara di Forlì. "Per Ogbeide (che era uscito dal campo zoppicando, ndr) si è trattato di un affaticamento muscolare, niente di grave, mentre Johnson sta respirando meglio e ha smesso di assumere antibiotici. Prima dell’incontro potrebbe fare un aerosol, non è sicuro, poi vedremo se avrà recuperato le energie", incrocia le dita Ferrari, che non può naturalmente permettersi di regalare agli avversari un americano, neppure parzialmente.

Ma come potrà colmare, la Rinascita, quel gap che oggettivamente esiste? "Per quel che concerne l’aspetto tecnico, dovremo difendere al meglio nelle situazioni di ‘pick & roll’, così come in attacco sarà importante non farci sorprendere dalla loro aggressività sul perimetro. Per noi – aggiunge lo skipper di Rbr – sarà inoltre fondamentale alzare il ritmo, dovremo cercare di correre non appena se ne presenta l’occasione". In avvio l’Rbr si affiderà ai soliti noti, vale a dire a Tassinari in regia, con Johnson e Bedetti esterni: Masciadri sarà l’ala forte titolare, con Ogbeide ad agire nel ‘pitturato’. Cento risponderà con i due americani – la guardia Marks e Archie – e Toscano all’ala piccola. L’ex granchietto Moreno dovrebbe organizzare il gioco, con Berti centro.

alb.cresc.