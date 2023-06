Il Riviera chiude in bellezza

È stato un "ciao" vincente, per Riviera Basket Rimini, che sul playground più importante di tutti, il Rimini beach court al Parco del Mare, chiude ufficialmente la stagione vincendo il quadrangolare di alto livello con altre squadre di Serie B. Nella prima semifinale Mirco Acquarelli e soci hanno avuto la meglio di Verona (58-51), con l’altro accoppiamento che ha invece visto prevalere i Bradipi Bologna, 53-18 su Trento. Nella finale per il terzo e quarto posto l’Olympic Verona ha battuto Trento per 77-13, mentre nella finale assoluta i riminesi hanno sconfitto i Bradipi per 67-45. Un arrivederci vincente, con la squadra che sta già programmando la futura stagione agonistica.