Il Riviera fa festa: Bosco supera tutti in Franciacorta

Domenica scorsa al Golf Riviera l’ovazione più grande è arrivata non per i vincitori della gara in calendario ma per Michele Bosco. Il golfista romagnolo, infatti, ha vinto il Campionato nazionale maschile Mid-Amateur al Golf Franciacorta. La gara, intitolata alla memoria di Mario Camicia, è andata in scena a Franciacorta sulla distanza di 54 buche. In testa sin dal primo giro, completato in 71 colpi, e ripetutosi nel secondo, Bosco è incappato in un clamoroso "8" alla penultima buca del torneo quando già assaporava la vittoria. Dopo aver concluso in 79, con 221 colpi totali, si è visto appaiare dal forte giocatore di casa Alberto Zani con il quale ha dato vita a un avvincente play off vinto con un birdie alla buca 10. Il successo nel torneo che riunisce i più forti golfisti italiani over 25 premia Bosco e il Golf Riviera. Nella medesima giornata Michele Bernabé ha vinto il Trofeo Iceservice completando le 18 buche del percorso di San Giovanni in Marignano in 75 colpi. Ad Aleksander Hilaj (39), Caterina Dall’Olmo (39) e Sandro Santinelli (42) i premi delle categorie nette.

Andrea Ronchi