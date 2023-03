Il Riviera non scalza Parma dalla cima

laumas parma

66

nts riviera rimini

55

LAUMAS PARMA: Selmi, Malangone, Reggio 25, Rovatti 6, Giansoldati 6, Selmi, Fagioli 29, Biazzi, Ardemagni, Favolaro. All.: Nicolini.

NTS RIVIERA RIMINI: Giustino 26, Loperfido 17, Acquarelli 4, Pellegrini 4, Storoni, Raik, Di Pietro, Martinini 4, Ladson. All.: Loperfido.

Arbitri: Borsani e Iaia.

Parziali: 13-18, 33-27, 55-41.

C’era in palio il primato, quella leadership nel girone B del campionato di serie B di basket in carrozzina che è rimasta saldamente nelle mani della Laumas Parma. L’Nts ci prova e in avvio illude, con la prima frazione che si chiude sul 13-18 per i riminesi, trascinati da Giustino e Loperfido. Già nel secondo periodo, però, i ducali aggiustano le cose, per allungare poi nel terzo segmento di gioco, emiliani sul +14 alla penultima sirena. Senza perdersi d’animo, però, l’Nts continua a difendere e il gap si assottiglia sensibilmente, romagnoli addirittura sul -2 e palla in mano attorno al 35’. C’è ancora vita, insomma, ma nei rimanenti minuti il Parma torna in pieno controllo e archivia il discorso.