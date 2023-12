Il sammarinese Cevoli da ieri è il nuovo ct della Nazionale

È l’allenatore sammarinese Roberto Cevoli, 55 anni il prossimo 29 dicembre, ad assumere la guida tecnica della Nazionale di San Marino, dopo la mancata conferma dell’ormai ex ct Fabrizio Costantini. Un curriculum che parla da sé, quello dell’ex difensore del Modena (con cui ha disputato anche due campionati di serie A), tradotto anche in prestigiosi e brillanti incarichi assunti nel ruolo di allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Le più recenti dicono Imolese, Renate e Novara, tutte in serie C e contesti professionistici, quali le precedenti esperienze a Reggio Calabria o il primo atto alla guida delle Pantere nerazzurre. Lo stesso si può dire di Foligno e Monza, primi club a scommettere sul suo avvenire da tecnico ormai quindici anni fa, per tacere delle panchine all’estero ed in altri contesti altamente competitivi della penisola italiana.