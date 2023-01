Il sammarinese Filippo Berardi saluta l’Ancona

Dopo un anno e mezzo e una sola presenza collezionata, il centrocampista sammarinese Filippo Berardi, ex Rimini, lascia l’Ancona. Ieri il giocatore del Titano, che la maglia biancorossa l’ha vestita per due stagioni dal 2013 al 2015, ha messo la firma sulla rescissione del contratto. Giorno in cui l’Ancona ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Gianmarco Basso. Classe ’99, cresciuto nel Finale, nella prima parte di stagione ha vestito la maglia della Sanremese in serie D. Un nuovo attaccante per il Siena che ieri ha annunciato di aver acquistato in prestito dal Genoa, il centravanti Elia Petrelli. Classe 2001, cresciuto nel settore giovanile della Juventus proseguendo poi la propria carriera con Ascoli, Reggina e Carrarese, l’attaccante nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia della Triestina nel girone A.