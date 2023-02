Il Siena ospita la Torres, la Vis va a Pontedera

Due gare da seguire con attenzione. Mercoledì in campo per quattro squadre del girone B, anzi cinque se si considera anche la Virtus Entella impegnata nella semifinale di Coppa Italia sul campo del Vicenza. Per il resto si tratta di recuperi. Tornerà immediatamente sull’erba del ’Benelli’ questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 18) la Vis Pesaro per recuperare la gara del 22 gennaio scorso, quarta giornata del girone di ritorno, contro il Pontedera rinviata allora a causa del maltempo. È invece stato il terremoto domenica scorsa a fermare Siena e Torres che si affronteranno questo pomeriggio in Toscana. Una partita che il Rimini osserverà con interessata attenzione considerando che domenica i toscani busseranno alla porta della squadra di Marco Gaburro. Siena osservato decisamente speciale, quindi, oggi in Romagna.