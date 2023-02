Il sigillo di Federica a Misano

Una volta tanto, per vincere l’ennesima maratona in carriera, Federica Moroni non ha avuto bisogno di sorbirsi diverse ore in auto. In questo caso, infatti, la matura podista riminese ha gareggiato a due passi da casa, a quella ‘Misano Marathon’ andata in scena all’autodromo dedicato a Marco Simoncelli. E su quel tracciato di 4.1 km che doveva svilupparsi su 10 giri per avere la canonica distanza di 42 km e 195 metri, Federica non ha incontrato la benché minima difficoltà per iscrivere il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione con un crono di 2h 52’02’’. "Un tempo in linea con le aspettative, anche perché faceva molto freddo e la pista era esposta al vento", commenta la Moroni. Terza piazza per un’altra podista riminese, Elena Donati. Domenica 12 Federica disputerà una ‘mezza’ a Fusignano, mentre per maggio ha già in calendario la 100 km del Passatore.