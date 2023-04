Il Talk of the Town allunga in vetta

Era l’autentico big-match della settima di ritorno del campionato di serie A di freccette, fase regionale, un faccia a faccia tra le due indiscusse prime della classe. E questo scontro al vertice, che si è disputato a Rimini, ha sorriso al Talk of the Town, che l’ha spuntata 5-4 sull’altra co-capolista, il pub Number Ten Bologna. E adesso gli adriatici sono padroni del loro destino in questi rimanenti quattro turni. A Santarcangelo, poi, era in calendario un derby tra realtà del ‘riminese’, con i Wacky Darts che hanno piegato 6-3 l’Alcolic Team Riccione. Negli altri incontri, Cesena a segno con Darts de Gass (5-4), New Warriors bene col Dragon Bologna (6-3) e Geval Darts Lugo corsaro a Bologna nella tana della cenerentola Irish Times (2-7). Ha riposato l’Anonima Freccette. Classifica: Talk of the Town 30, Number Ten 28, Geval Darts 24, New Warriors 22, Wacky Darts 20, Dragon e Alcolic Team 14, Darts de Gass 12, Cesena 10, Anonima Freccette 6, The Irish Times 0.