Il Talk of the Town cade di misura a Bologna E il derby ’riminese’ va ai Wacky Darts

Lo scontro al vertice, nella settima giornata di serie A di freccette, fase regionale, sorride al pub Number Ten, che a Bologna piega col minimo scarto il Talk of the Town di Rivazzurra di Rimini e guadagna la vetta in solitario (5-4 lo score). A Riccione si è giocato invece un derby del ‘riminese’, con il Wacky Darts Santarcangelo che è andato a imporsi largo sull’Alcolic Team (1-8).

Gli altri risultati: Darts de Gass-Cesena 5-4; Dragon Bologna-New Warriors 2-7; Geval Darts-Irish Times 8-1. Ha riposato: Anonima Freccette. Classifica: Number Ten 12, Talk of the Town e New Warriors 10, Geval Darts, Wacky Darts e Alcolic Team 8, Dragon 6, Anonima Freccette 4, Cesena e Darts de Gass 2, Irish Times 0. Il campionato riprende venerdì 13, in calendario New Warriors-Alcolic Team, Wacky Darts-Number Ten e Talk of the Town-Geval Darts.