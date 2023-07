Il Titano premia i suoi ‘big’

Puntuale come sempre torna l’appuntamento con Calcio Estate 2023, la rassegna estiva a cura della Federcalcio di San Marino in cui verranno premiati come di consueto i migliori della passata stagione. La kermesse si terrà lunedì 17 luglio alle 19 nella sala stampa del San Marino Stadium. Saranno ben 21 i premi che verranno consegnati durante la serata. Pezzo forte sarà naturalmente il Pallone di Cristallo, riservato al miglior calciatore sammarinese o residente. A contendersi il premio saranno Luca Ceccaroli (Tre Penne), Alessandro D’Addario (Cosmos)

e Mattia Stefanelli (nella scorsa stagione in forza al Pennarossa, di recente ha firmato con il Fiorentino). Per quanto riguarda i calciatori ‘stranieri’ i candidati al Trofeo Koppe sono Ivan Buonocunto (Virtus), Luca Righini (Tre Penne) e Riccardo Zulli (Cosmos). Restando sempre in ambito di competizioni nazionali di calcio, ci sarà spazio anche per la Panchina d’oro dedicata al miglior allenatore.