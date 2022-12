Il Torino mette le mani sul gioiellino Haveri

RIMINI

Un ragazzo d’oro. Talmente pregiato che su di lui sono finiti gli occhi e anche le mani del Torino. Manca solo l’ufficialità, che è attesa per inizio anno – alla riapertura del calciomercato –, a sancire il trasferimento del terzino sinistro albanese classe 2001 Kevin Haveri dal Rimini al Torino in serie A. Il gioiello biancorosso infatti era nel mirino del ds granata Vagnati da tempo, tanto che già la scorsa estate il Torino aveva cercato di acquistarlo, ma senza battere la concorrenza del Rimini. L’operazione tuttavia ha solo avuto bisogno di un po’ più di tempo e si avvia ora alla sua concretizzazione.

Stando alle indiscrezioni Haveri firmerà un contratto con il Torino che lo legherà alla casacca granata fino al 2026. Tuttavia resta in bilico l’immediato futuro, infatti sarà da capire se il terzino albanese di 21 anni resterà ancora a disposizione di mister Gaburro in prestito, per giocare con maggiore continuità, oppure finire direttamente da gennaio alla corte di mister Juric in serie A, dove lungo le corsie gode già di tanti elementi tra cui Vojvoda, Ola Aina, Singo e l’ex Inter Valentino Lazaro. Una concorrenza spietata senza mezzi termini, anche per Haveri che in questa stagione con il Rimini ha comunque collezionato numeri di tutto rispetto, con 13 presenze in campionato (con due assist) e due presenze in Coppa Italia, con un altro assist all’attivo.

Ma non è solo Haveri tra il parco giovani del Rimini ad essere in procinto a fare le valigie.

Sempre stando alle indiscrezioni di un mercato che sta scaldando sempre di più i propri motori c’è anche il futuro dei baby talenti Matteo De Rinaldis e Steeve-Mike Eyango ad essere in bilico, spostato di più lontano dai ranghi biancorossi. Il primo, che è di proprietà del Parma, infatti ha trovato pochissimo spazio nelle rotazioni di mister Gaburro e quasi certamente tornerà a Parma per poi essere ancora trasferito in un’altra squadra dove il giovane possa avere un minutaggio superiore rispetto quello avuto a Rimini.

Il secondo invece, Steeve-Mike Eyango, è di proprietà del Rimini, ma è fuori dalle gerarchie biancorosse e per questo potrebbe a propria volta accasarsi altrove, visto anche l’investimento che i biancorossi hanno fatto sul classe 2001.

f.z.