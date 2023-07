Il Tre Penne ci riprova in Conference League

Dopo aver partecipato al turno preliminare di Champions League, uscendo sconfitti dagli islandesi padroni di casa del Breidablik, i campioni di San Marino del Tre Penne torneranno in campo oggi nel secondo turno di qualificazione di Conference League. Al San Marino Stadium questa sera (calcio d’inizio alle 20.45) arrivano i lettoni del Valmiera, reduci dalla sconfitta nel doppio confronto contro l’Olimpjia Lubiana. "L’avvicinamento è stato molto complicato – dice il tecnico del Tre Penne, Stefano Ceci – Abbiamo avuto numerosi problemi: l’infortunio di Gai, Tisselli non è riuscito a essere dei nostri, i vari assenti

per motivi lavorativi e per ultimo un problema fisico di Scarponi. Ma chi ha lavorato lo ha fatto bene. Abbiamo integrato la rosa con sei giocatori che sono utili per aumentare a livello numerico". E sull’avversario... "Sono abituati a giocare con un 4-3-3 e hanno un reparto offensivo molto forte e di grande corsa. Il risultato che li ha visti fuori dalla Champions è comunque onorevole, sono stati battuti dal Lubiana che ha vinto il campionato sloveno". "Siamo reduci da una stagione lunga e senza soste – spiega il giocatore Luca Ceccaroli – siamo comunque contenti di poter giocare una partita di questo livello e daremo il massimo in campo. Ci siamo allenanti bene in questa preparazione, abbiamo recuperato qualche giocatore del blocco storico come Righini, Lombardi e Vandi".