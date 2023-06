Il Tre Penne ne convoca 20

Il Tre Penne ha diramato alla Uefa la lista dei 20 giocatori che prenderanno parte alla trasferta di Champions League in Islanda. I campioni di San Marino giocheranno il primo turno preliminare della massima competizione europea per club e se la vedranno contro i padroni di casa del Breidablik martedì prossimo. In caso di vittoria, i sammarinesi se la vedranno in finale contro la vincente della sfida tra Atletic Club D’Escaldes (Andorra) e Buducnost Podgorica (Montenegro). In caso di sconfitta, il club di Città approderà al secondo turno di Conference League. Tra coloro che prenderanno parte alla spedizione ci sono tanti volti nuovi, arrivati in prestito per la gara di Champions, e qualcuno che rimarrà per la prossima stagione. In porta Andrea Bianchini dal Tropical Coriano; in difesa Nicola Bellucci. Piero Tamagnini, vecchia conoscenza del campionato sammarinese. Roberto Rosini si aggrega al Tre Penne per tutto l’anno così come Marcello Scarponi, in arrivo dalla Sammaurese. Sempre nella zona centrale del campo ci sono Assane Fall e Andrea De Falco.