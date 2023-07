Il Tropical alza il muro in difesa

Il Tropical Coriano procede con la campagna acquisti. Per il prossimo campionato di Eccellenza il club del presidente Marzi ha deciso di puntare sul difensore, classe 2003, Luca Tiraferri. "Giocatore moderno, duttile e dinamico – così lo definiscono dal club – Tiraferri può ricoprire diversi ruoli nel reparto arretrato: centrale, braccetto, terzino e quinto". Fin da piccolo ha militato nelle giovanili del Rimini calcio fino ad arrivare, due anni fa, ad esordire in prima squadra nel campionato di serie D. Nel 2022-2023 è passato poi in prestito al Victor San Marino, società con la quale ha trionfato nel campionato di Eccellenza totalizzando 20 presenze. "Sento che il Tropical è la scelta giusta per me – sono le prime parole da giocatore del Tropical di Tiraferri – e per la mia crescita. Sono carico, motivato e non vedo davvero l’ora di cominciare questo nuovo percorso".