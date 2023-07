Il Tropical Coriano aggiusta la difesa con Bandini

Non si ferma il mercato del Tropical Coriano. Il club del presidente Marzi ha ingaggiato il terzino mancino, classe 2004, Davide Bandieri, la passata stagione al Bakia Cesenatico. Si tratta della prima esperienza lontano da Cesenatico per il difensore, che vestirà per il biancorossoblù dopo un’intera carriera trascorsa con la maglia della sua città, sin dalle giovanili. Nel 2021-2022 ha debuttato in prima squadra disputando il campionato di Prima categoria e, lo scorso anno, quello di Promozione. "Ho pensato che per me è arrivato il momento di alzare l’asticella – dice Bandieri – e il campionato di Eccellenza, da questo punto di vista, è sempre stato un mio obiettivo. Quando mi ha contattato il direttore Terenzi e mi ha illustrato il progetto ambizioso della società non ci ho pensato due volte. Ho subito accettato, sono entusiasta".