Il Tropical Coriano ingaggia Serafini

Matteo Serafini è un giocatore del Tropical Coriano. Centrocampista, classe ’94, Serafini sbarca a Coriano, dopo aver giocato la passata stagione alla Folgore nel campionato sammarinese.

Giocatore duttile che può ricoprire tutti i ruoli in mezzo al campo, porta in casa Tropical quell’esperienza e quella professionalità che sono fondamentali in un campionato così lungo e difficile come quello di Eccellenza. Cresciuto nelle giovanili Misano, nel 2010-2011 è arrivato fino in prima squadra disputando il suo primo campionato di Eccellenza. Poi Marignanese, Fya Riccione, il ritorno a Misano, Gabicce Gradara e a seguire la Folgore tra Promozione ed Eccellenza. "Non vedo l’ora di cominciare – sono le prime parole pronunciate da Serafini dopo l’ingaggio – Darò tutto me stesso per ripagare la fiducia della società. Volevo rimettermi in gioco dopo anni all’interno di San Marino, e riprovare l’emozione di dusputare un campionato importante come quello di Eccellenza".