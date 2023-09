Il Verucchio aspetta il Cattolica. Santarcangelo a Riccione Promozione e Prima Categoria: 4ª giornata di campionato. Faenza in testa al Girone D, Gatteo in vetta al Girone H. Partite in programma: Bakia-Bellariva Virtus, Cotignola-Fratta Terme, Cervia-Civitella, Faenza-Due Emme, San Pietro in Vincoli-Misano, Sampierana-Forlimpopoli, Stella-Del Duca Grama, Torconca-Classe, Verucchio-Cattolica Sg, Mondaino-Granata, Morciano-Delfini, Riccione 1926-Young Santarcangelo, Sant’Ermete-Bellaria Igea Marina, Superga 63-Gatteo, Victoria-Asar, Villamarina-Roncofreddo.