Il vescovo Nicolò Anselmi: "Rimini ora ha un tifoso in più"

Il derby con la Fortitudo non è finito nella maniera sperata per i biancorossi, ma la Rinascita da domenica può contare su un sostenitore in più. Un tifoso speciale, poiché parliamo di monsignor Nicolò Anselmi (nella foto con l’ad Paolo Carasso), il nuovo vescovo di Rimini, che ieri ha scritto una lettera all’Rbr.

"Vorrei ringraziare la vostra società per l’opportunità che mi è stata offerta al palasport Flaminio – si legge nella missiva –. Ringrazio anche per l’accoglienza riservatami e per la cordiale attenzione che mi è stata dimostrata da tante persone che in questa occasione ho potuto incontrare volentieri e salutare. Si è trattato di un bel momento di sport e di socialità. E lo sport è metafora della vita, come ci ha ricordato Papa Francesco: Nella vita è necessario lottare, allenarsi, impegnarsi per ottenere risultati importanti. Lo spirito sportivo ci rimanda in tal modo, un’immagine dei sacrifici necessari per crescere nelle virtù che costruiscono il carattere di una persona’ (…)".

Anselmi conclude così la lettera: "Un tifoso in più lo avete conquistato. Pregherò perché il vostro movimento proceda come la corsa di san Paolo, disciplinato in tutto e verso una meta. Cordiali saluti, Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini".