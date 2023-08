Il Victor cala il poker di acquisti

Si avvicina a grandi passi il debutto del Victor San Marino nella Coppa Italia di serie D. I ragazzi di Stefano Cassani giocheranno domenica 27 agosto contro l’Imolese nel turno preliminare al ’Galli’. E, intanto, continua a prendere forma la rosa per la prossima stagione con l’ufficialità di altri quattro giocatori ingaggiati. Tra i pali, dopo la conferma di Pazzini e l’arrivo di Gattuso, ecco che il reparto si completa con l’arrivo del portiere classe 2006 Federico Bartolini. In difesa ufficiale la firma del granitico centrale Alessandro De Santis. Il giocatore classe ’99 arriva dal Poggibonsi dove ha trascorso l’ultima stagione in serie D nel girone E e può vantare già oltre 100 presenze nella categoria. La ‘linea verde’ della società prosegue con le firme del sammarinese Simone Santi, proveniente dal settore giovanile della San Marino Academy, e già con qualche chiamata nell’Under 21 del Titano e l’attaccante classe 2006 Emanuele Donati.