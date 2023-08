Il Victor debutta in Coppa contro l’Imolese

Metterà piede per la prima volta in serie D questa sera il Victor San Marino. Turno preliminare di Coppa Italia poco lontano da casa per i biancazzurri che saranno di scena allo stadio Galli per dare del filo da torcere all’Imolese (calcio d’inizio alle 20.45). Un antipasto al campionato, dopo le tante amichevoli giocate in questo caldo mese di agosto dai titani. "Sono contento di come la squadra si è comportata sin qui – dice il tecnico del Victor, Stefano Cassani – Siamo riusciti a confrontarci con squadre di livello superiore al nostro e ho notato una squadra sempre in crescita. Arriviamo bene alla partita contro l’Imolese, in settimana il caldo ha influito molto sugli allenamenti ma questo non ha impedito ai ragazzi di allenarsi al meglio".

Poi sull’Imolese dell’ex Victor Gianni D’Amore. "È difficile fare pronostici in questo caso – dice il tecnico confermatissimo sulla panchina dei titani – Non ci conosciamo ancora bene e non conosciamo troppo l’avversario".

Infine, l’allenatore romagnolo riflette su obiettivi e ambizioni della sua squadra. "Sia io che la società siamo matricole per la categoria, quindi sarà importante per noi capire partita dopo partita dove possiamo arrivare e per quali obiettivi possiamo giocare. Sono convinto che abbiamo allestito una rosa di qualità e faremo il massimo".