Il Victor e il Rolo al ’Calbi’ si contendono la Coppa Italia

Il campionato è certamente l’obiettivo primario, ma il Victor San Marino non vuole perdere per strada nemmeno la coppa. Tanto più a questo punto della competizione. Oggi (calcio d’inizio alle 15) allo stadio Calbi di Cattolica i biancazzurri si giocheranno la finale contro il Rolo. Novanta minuti per decidere chi procederà verso la finalissima. Una gara secca nella quale si bypasseranno anche i tempi supplementari. Infatti, se quelli regolamentari finiranno in parità, senza un vincitore, allora si procederà direttamente con i calci di rigore. Qualche ora dopo, esattamente alle 19, avrà inizio anche l’altra semifinale, quella nella quale a giocarsi il passaggio del turno saranno Nibbiano & Valtidone e Massa Lombarda. Ma torniamo al match che il Victor giocherà contro la formazione reggiana. La squadra del Titano arriva all’appuntamento in coppa forte del suo primato in campionato. Anche se con il passare delle giornate i titani vedono sempre più avvicinarsi le agguerrite dirette concorrenti. Sono tre i punti di vantaggio sul Russi primo inseguitore, sette su Progresso e Sanpaimola che seguono a ruota. Insomma, i giochi in campionato sono tutt’altro che fatti e, quindi, anche la coppa rappresenta una bella opportunità di successo. Il Rolo che quando si parla di campionato occorre cercare nel girone A del campionato di Eccellenza, non viaggia esattamente nelle posizioni nobilissime della classifica. Il Rolo con i suoi 29 punti messi insieme in 22 gare viaggia nella parte centrale della classifica, a ben 23 lunghezze di distanza dalla capolista San Donnino. Ma la Coppa Italia è tutt’altra cosa e in una gara secca può succedere di tutto.

Questo lo sa bene la squadra di mister Cassani alla quale al primo turno sono serviti i rigori per estromettere dalla competizione il Tropical. Ai trentaduesimo, poi, i biancazzurri hanno avuto vita più facile sul campo del Sant’Ermete (3-0) per poi, ai sedicesimi, battere di misura il Del Duca Grama grazie al gol realizzato da Mazzavillani. Via, quindi, verso gli ottavi. Qui i titani hanno affrontato e battuto il Bakia Cesenatico, ma sempre dopo aver calciato i rigori. Rigori che non sono serviti ai quarti per avere la meglio sul Cattolica (2-1). Il resto è storia di oggi.