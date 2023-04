Il Victor fa visita al Sanpaimola, il Tropical Coriano al Bentivoglio

Gara casalinga, la numero 37, soltanto per il Pietracuta che questo pomeriggio riceverà la visita del Masi Torello. Per il resto si metteranno tutte in viaggio le squadra di casa nostra del campionato di Eccellenza. Solo festeggiamenti per il Victor che va a fare visita al Sanpaimola, mentre il Tropical sarà di scena in casa del Bentivoglio e il Cattolica con il Medicina Fossatone.

Eccellenza. Girone B (37ª giornata, 30 aprile): Bentivoglio-Tropical Coriano, Classe-Valsanterno, Comacchiese-Sant’Agostino, Cava Ronco-Granamica, Medicina Fossatone-Cattolica, Pietracuta-Masi Torello Voghiera, Progresso-Diegaro, Russi-Castenaso, Sanpaimola-Victor San Marino, Savignanese-Del Duca Grama.

Classifica: Victor San Marino 85; Progresso 72; Russi 67; Sanpaimola 65; Medicina Fossatone, Granamica 62; Savignanese 61; Castenaso 55; Diegaro, Bentivoglio 53; Cava Ronco 50; Pietracuta 48; Tropical Coriano 47; Masi Torello Voghiera 44; Sant’Agostino 39; Classe 34; Valsanterno 30; Cattolica* 24; Comacchiese, Del Duca Grama 16. *Penalizzato di 1 punto.