Il Victor fa visita alla Savignanese Il Pietracuta riceve il Progresso

Tenere Russi e Progresso a distanza. Per farlo oggi il Victor San Marino dovrà saper fare la voce grossa sul campo della Savignanese. Gara casalinga, ma al Brigo di Morciano per il Tropical Coriano contro il Masi Torello, mentre il Cattolica andrà a fare visita al Classe. Per il Pietracuta arriva proprio il Progresso.

Eccellenza. Girone B (24ª giornata, ore 14,30): Bentivoglio-Granamica, Del Duca Grama-Castenaso, Classe-Cattolica, Comacchiese-Sanpaimola, Medicina Fossatone-Diegaro, Pietracuta-Progresso, Savignanese-Victor San Marino, Tropical Coriano-Masi Torello Voghiera (Sintetico Brigo, sintetico, Morciano), Valsanterno-Sant’Agostino. Ieri: Russi-Cava Ronco 1-1.

Classifica: Victor San Marino 51; Russi 49; Progresso 47; Sanpaimola 44; Savignanese 42; Medicina Fossatone, Granamica 39; Diegaro, Cava Ronco 35; Bentivoglio 33; Tropical Coriano 32; Castenaso, Masi Torello Voghiera 31; Pietracuta 30; Sant’Agostino, Classe 22; Valsanterno 13; Del Duca Grama, Comacchiese 12; Cattolica 10.