Il Victor omaggia Little Tony

Un omaggio a Little Tony. Al cantante sammarinese è dedicata la campagna abbonamenti del Victor San Marino con lo slogan ’Cuore matto, cuore Biancoazzurro’. L’iniziativa si sposa con la volontà della società di espandere il marchio Victor e della Repubblica di San Marino, unendo lo sport, e in questo caso il calcio come passione trainante dei tifosi, con la musica attraverso uno degli artisti più famosi del territorio sammarinese. L’abbonamento permetterà l’accesso a tutte le partite in casa del Victor. Queste le due fasce di prezzo: 180 euro uomini e 150 euro donne e over 65. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere durante la serata di presentazione di martedì della prossima settimana al World Trade Center in via Consiglio dei Sessanta, 99 oppure inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Ma anche allo stadio di Acquaviva prima dell’inizio delle partite.