Il Victor riparte dal Titano, Pietracuta in casa del Castenaso

Il Victor San Marino riparte davanti al pubblico amico nei novanta minuti contro la Comacchiese. Ritorno dopo la sosta in casa anche per il Cattolica impegnato contro il Bentivoglio. Proprio come il Tropical Coriano che se la vedrà con la Savignanese. Match in casa del Castenaso per il Pietracuta.

Eccellenza. Girone B (21ª giornata, ore 14,30): Castenaso-Pietracuta, Cattolica-Bentivoglio, Del Duca Grama-Valsanterno, Diegaro-Cava Ronco, Granamica-Sanpaimola (sintetico Bonarelli, Granarolo dell’Emilia), Progresso-Classe, Sant’Agostino-Russi, Tropical Coriano-Savignanese, Victor San Marino-Comacchiese. Ieri: Masi Torello Voghiera-Medicina Fossatone.

Classifica: Victor San Marino 45; Sanpaimola 43; Russi 42; Progresso 38; Medicina Fossatone, Savignanese 37; Granamica 33; Diegaro 32; Cava Ronco 31; Castenaso 29; Masi Torello Voghiera, Bentivoglio 28; Tropical Coriano 27; Pietracuta 26; Classe, Sant’Agostino 20; Comacchiese, Cattolica 11; Valsanterno 9; Del Duca Grama 6.