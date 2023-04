Il Victor San Marino fa festa alla Stadium

Terz’ultima giornata di campionato in Eccellenza e il Victor San Marino è già con le braccia alzate al cielo. Sarà una festa, l’ennesima, quella vera per i titani oggi al San Marino Stadium contro il Progresso secondo della classe. Giornata di derby tra Tropical Coriano e Pietracuta con entrambe le squadre che hanno già praticamente raggiunto il proprio obiettivo. Si aggrappa solo alla matematica il Cattolica che ha praticamente un piede in Promozione e oggi se la vedrà con il Russi quarto della classe.

Eccellenza. Girone B (36ª giornata, ore 15,30): Castenaso-Sanpaimola, Cattolica-Russi, Classe-Savignanese, Masi Torello Voghiera-Comacchiese, Sant’Agostino-Cava Ronco, Tropical Coriano-Pietracuta, Valsanterno-Bentivoglio, Victor San Marino-Progresso (San Marino Stadium). Ieri: Granamica-Diegaro 1-1, Del Duca Grama-Medicina Fossatone 0-1.

Classifica: Victor San Marino 82; Progresso 72; Sanpaimola 65; Russi 64; Granamica, Medicina Fossatone 62; Savignanese 60; Diegaro 53; Castenaso 52; Cava Ronco, Bentivoglio 50; Pietracuta 48; Tropical Coriano 44; Masi Torello Voghiera 41; Sant’Agostino 36; Classe 33; Valsanterno 30; Cattolica* 24; Comacchiese, Del Duca Grama 16. *Penalizzato di 1 punto.