Il Victor si allena con la Vis Pesaro Lo United corre a Sant’Agata

Ancora un’amichevole con un club di categoria superiore per il Victor San Marino. Dopo aver testato il Rimini, i biancazzurri di mister Cassani domani se la vedranno con la Vis Pesaro. I biancazzurri del Titano stanno continuando a prepararsi per il prossimo campionato di serie D, tra un’amichevole e l’altra. L’appuntamento è fissato per le 17.30 in Repubblica, esattamente sul campo di Acquaviva. Porte aperte per i tifosi con l’ingresso all’impianto che non prevede l’acquisto del biglietto. Sabato scorso capitan Sabba e compagni, alla prima uscita stagionale, non hanno sfigurato contro i biancorossi di Raimondi, pur uscendo dal campo sconfitti. Con pesanti allenamenti sulle gambe, gli uomini del Victor ora sono a caccia di quella brillantezza che sarà fondamentale in chiave campionato. Ma ancora mancano diverse settimane al via. E la strada da percorrere, dal punto di vista della preparazione, è ancora parecchia. Ne sa qualcosa lo United Riccione. Da inizio settimana i biancazzurri di mister Pulzetti si allenano nel ritiro di Sant’Agata Feltria. In Valmarecchia, dopo qualche giorno di test fisici in rievra, Ferrara e compagni hanno iniziato a fare sul serio. Con la rosa già al completo il tecnico riminese può spingere sull’acceleratore amalgamando quel gruppo che, fatta eccezione per qualche giocatore, è praticamente nuovo di zecca.

Tra giovani promettenti e calciatori navigati per la categoria. Il club della Perla Verde ancora non ha reso noto il calendario delle amichevoli, ma presto anche i tifosi biancazzurri della riviera potranno iniziare a vedere all’opera il nuovo United Riccione. Sia i biancazzurri del Titano che quelli della Perla Verde attendono di conoscere esattamente i nomi delle prossime avversarie da battere.

Non sono, infatti, ancora stati resi noti i nove gironi della serie D. Presumibilmente, come ormai da qualche anno a questa parte, le squadre di casa nostra saranno inserite nel girone D. Girone che lo United Riccione conosce già bene, con il rodaggio avvenuto la scorsa stagione. Girone che è un’assoluta novità per il Victor di mister Cassani, fresco di vittoria del campionato di Eccellenza. Un’altra avventura, ora, sta per iniziare. Anche se con obiettivi decisamente diversi.